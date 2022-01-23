İzmir'de ulaşıma kar engeli... Onlarca vatandaş araçlarında mahsur kaldı - Son Dakika

İzmir'de ulaşıma kar engeli... Onlarca vatandaş araçlarında mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca vatandaş araçlarının içerisinde mahsur kaldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde ve büyük bir gayretle sürdürülüyor" ifadelerine yer verdi.

İzmir'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte özelikle Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hem kartpostallık görüntüler ortaya çıktı hem de ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yarıyıl tatilini de fırsat bilerek Bozdağ ve Gölcük bölgelerine giderek karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kurumlar zaman kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekiplerin vatandaşları bulundukları yerden kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız sürüyor"

Bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş bölgede son durumla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eriş, yapmış olduğu açıklamada, "Yarıyıl tatili ile birlikte çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Gölcük ve Bozdağ bölgesinde büyük araç yoğunluğu yaşanırken kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde ve büyük bir gayretle sürdürülüyor" ifadelerine yer verdi.