Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ve eski dekana verilen ceza istinafta onandı - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ve eski dekana verilen ceza istinafta onandı

27.07.2022 19:02
Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ve eski dekana verilen ceza istinafta onandı

İZMİR'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili eski rektör Candeğer Yılmaz ve Edebiyat Fakültesi'nin eski dekanı Ersin Doğer'e 'görevi ihmal' suçundan verilen 20'şer bin lira adli para...

İZMİR'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili eski rektör Candeğer Yılmaz ve Edebiyat Fakültesi'nin eski dekanı Ersin Doğer'e 'görevi ihmal' suçundan verilen 20'şer bin lira adli para cezası, istinaf mahkemesinde onandı. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki 8 ay 10 günlük kamu görevi hak ve yetkisinin kullanmalarının yasaklanmasına ilişkin kararı ise temel cezanın belirleniş şeklini dikkate alarak takdiren 150 güne düşürdü.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 Şubat ayında ülkücü öğrencilerle savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde sanık Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

GEÇEN ŞUBAT AYINDA CEZA ALDILARÇakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olayda kusuru bulunduğu gerekçesiyle üniversitenin eski rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, edebiyat fakültesinin eski dekanı Ersin Doğer hakkında da İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl 20 Aralık'ta görülen duruşmada mütalaasını veren savcı, sanıkların 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Geçtiğimiz şubat ayında İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer, önce görevi ihmal suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılırken, duruşmadaki iyi hallerinden dolayı cezaları 8'er ay 10'ar gün hapse indirdi. Sanıklara verilen hapis cezası, 250'şer gün adli para cezasına çevrilip, 20'şer bin lira ceza verildi. Sanıkların 8 ay 10 gün süreyle kamu görevi hak ve yetkisi kullanmasına da yasak getirildi. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Bülent Özkan ve Atilla Silkü ise beraat etti.KARAR KESİNLEŞTİSanık avukatları kararı istinaf mahkemesine taşırken, dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, eski rektör Candeğer Yılmaz ve Edebiyat Fakültesi'nin eski dekanı Ersin Doğer'e 'görevi ihmal' suçundan verilen  20'şer bin lira adli para cezasını onadı. Ceza Dairesi, kararına gerekçe olarak delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmamasını gösterdi. Kararda, suçun ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda uygun görülen suç tipine uygun olduğu da vurgulandı.

Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki 8 ay 10 günlük kamu görevi hak ve yetkisini kullanmalarının yasaklanmasına ilişkin kararı ise temel cezanın belirleniş şeklini dikkate alarak takdiren 150 güne düşürdü.


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Fırat Çakıroğlu davasında, eski rektör ile dekana verilen cezalar kesinleşti Fırat Çakıroğlu davasında, eski rektör ile dekana verilen cezalar kesinleşti Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti Mardinli çocuklar Başkan Soyer'i ziyaret etti
Kaynak: DHA

Candeğer Yılmaz, Edebiyat, Rektör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ve eski dekana verilen ceza istinafta onandı - Son Dakika

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