İzmir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Son Dakika

İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü öncülüğünde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her 33 kişiden birisinin kendi bulunduğu topraklardan başka topraklara göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Yunanistan'ın, Ege'nin soğuk sularında can sallarını, botlarını batırarak ölüme terk ettiğini hatırlatan Köşger, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bizim gözümüzün önünde yaşanıyor ama biz, sınırlarımızı ihtiyaç duyan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere herkese açmışızdır, onları bağrımıza basmışızdır, ekmeğimizi, aşımızı bölüşmüşüzdür. Onlar hiçbir yabancılık hissetmeden, yadırgamaya, dışlamaya, ötekileştirmeye maruz kalmadan ülkemizde hayatlarını idame ettiriyorlar. Biz inanıyoruz ki ülkeleri istikrara, kendi istedikleri iradeleri kontrolünde bir idareye kavuşunca ülkelerine dönecekler. Ama dönünceye kadar, hem ekmeğimizi hem aşımızı paylaşıyoruz hem de kültürümüze onları ortak ediyoruz."

Türkiye'nin göç politikasında insani yaklaşımın esas alındığını vurgulayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise göç olgusunun insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu, insanların kimi zaman daha verimli topraklara ulaşmak kimi zaman da daha yüksek hayat standartlarını elde etmek için farklı bölgelere göç ettiğini veya ettirildiğini aktardı.

İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Ela Şençolaklar da Uluslararası Göçmenler Günü'nde düzenlenen etkinliklerle, dünya çapında göçmenlerin, yerinden edilmiş insanların yaşadıkları, yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Etkinlik, konuşmaların ardından gerçekleşen müzik ve dans gösterisi ile sona erdi.