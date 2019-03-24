Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması

İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması

45 dakika önce

3. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında kediler podyuma çıkarıldı.

İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması, System.String[]
3. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında kediler podyuma çıkarıldı.

Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği ile Dünya Kedi Federasyonu tarafından Uluslararası Kedi Yarışması düzenlendi.

Sahipleri tarafından özel olarak hazırlanarak kafeslere konulan 78 kedi yarışma alanına getirildi.

Farklı ülkelerden getirilen farklı ırklardan kediler, Rusya'dan 3 hakem tarafından incelenerek puan verildi.

Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Başkanı Funda Gençler, bu yıl 2'ncisini düzenledikleri yarışmaya Rusya ve Yunanistan'dan da katılımcılar olduğunu ifade etti.

Gençler, "Farklı ırkları bu yarışmada görebilirsiniz. Yavru, genç, yetişkin, kısır kedi ve batın kategorisi olmak üzere kategorileri yapıyoruz. Bunların altında da farklı tüy uzunluklarına göre alt kategorilerimiz var. Bunların dışında eğlence şovlarımız, en süslü kafes ve en güzel kıyafetli kedi gibi yarışmalarımız olacak." dedi.

Yarışmaya vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Gençler, ailelerin evlerinde beslemek için cins kedilere yöneldiğini söyledi.

Katılımcılar, bugün sona erecek fuarda evcil hayvan ürünlerini ve aksesuarları görme imkanı buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:01 Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat
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