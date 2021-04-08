İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor - Son Dakika

İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor

08.04.2021 12:21
İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Eğitim Daire Başkanlığı, "Ege Üniversitesi Liselilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında üniversite adayı öğrencileri akademisyenlerle buluşturdu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Eğitim Daire Başkanlığı, "Ege Üniversitesi Liselilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında üniversite adayı öğrencileri akademisyenlerle buluşturdu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre ilki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi ile çevrimiçi gerçekleştirilen programa EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK) Müdürü Prof. Dr. Muharrem Hakan Cevher ve akademisyenlerle öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Budak, salgının en çok etkilendiği alanlardan birisinin de eğitim olduğunu kaydetti.

Salgın koşulları nedeniyle lise son sınıf öğrencilerinin istedikleri üniversiteyi yerinde görme şanslarının azaldığını hatırlatan Rektör Budak, "Bu durumu dikkate alarak çevrimiçi bir tanıtım organizasyonu düzenlemeye karar verdik. Hem üniversitemizin imkan ve olanaklarını hem de son dönemde hayata geçirdiğimiz öğrenci odaklı uygulamaları öğrencilerimize anlatma fırsatı bulduk. Üniversite adayı öğrencilerimize katkımız olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi yapılan buluşmada akademisyenler tanıtım sunumları yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Üniversite adayı öğrencileri bilgilendirme amaçlı yapılan "Ege Üniversitesi Liselilerle Buluşuyor" etkinliğinin, 4 Haziran'a kadar farklı liselerin katılımlarıyla devam edeceği belirtildi.

Ege Üniversitesi, Işılay Saygın, Necdet Budak, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de üniversite adayları akademisyenlerle çevrimiçi buluşuyor - Son Dakika


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