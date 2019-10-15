Son Dakika Haberleri: İzmir'de üniversite kampüsünde taciz iddiası
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İzmir'de üniversite kampüsünde taciz iddiası

1 saat önce

Ege Üniversitesi yerleşkesinde bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin, üniversite güvenlik birimi tarafından yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi.

İzmir'de üniversite kampüsünde taciz iddiası, System.String[]

Ege Üniversitesi yerleşkesinde bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin, üniversite güvenlik birimi tarafından yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi.

Ege Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan açıklamada, üniversite yerleşkesine bir yakınını bırakmak için, yakınına ait öğrenci kimliğiyle giriş yapan bir kişinin, bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu şikayeti üzerine yakalanarak polise teslim edildiği bildirildi.

Mağdur öğrenci ve aileyle görüşüldüğü, adli sürecin yakından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada yerleşkede yaya yoğunluğunun olduğu bölgelere bir süre önce üzerinde kamera sistemi olan acil panik butonları yerleştirildiği vurgulandı.

Güvenlik önlemleri artırılmasına rağmen böyle bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunun belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yerleşke içinde güvenlik birimlerimize daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla 24 saat hizmet veren 5555 telefon hattını devreye aldık. Metruk binaları yıkarken yerleşkedeki kör noktaları görünür kıldık. Tüm önlemlerimize rağmen öğrencimizin yaşadığı ve asla kabul edilemez olaydan büyük bir üzüntü duymaktayız.

Olay günü yerleşkemiz içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na bir akrabasını bırakmak üzere otomobiliyle gelen şüpheli, akrabasının öğrenci kimlik kartını göstermesi üzerine yerleşkeye alınmış. Akrabasını yurda bıraktıktan sonra da yerleşkemizden ayrılması gerekirken söz konusu üzücü olay yaşanmıştır. Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, 1 dakika içinde söz konusu bölgeye giderek yakaladığı şüpheliyi polis ekiplerine teslim etmiştir."

Ege Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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