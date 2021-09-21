Üye Girişi
İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI - Son Dakika

İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI

21.09.2021 11:26

İZMİR'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, geceyi Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda geçirdi.

İZMİR'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, geceyi Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda geçirdi. Öğrenciler, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı.

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamayınca parkta sabahladı. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda bir araya gelen bir grup öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak duruma tepki gösterdi.

'OKUMAK İÇİN GELDİK AMA KALACAK YER BULAMIYORUZ'

Ev ve yurt kiralarının düşürülmesini talep eden öğrencilerden Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi Elif Yerlikaya, kalacak herhangi bir yerleri olmadığı için sokakta olduklarını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi

Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra üniversiteler açıldı fakat fahiş ev fiyatları öğrencilere çok büyük engel oluyor. Okumak için geldik ancak kalacak yer bulamıyoruz. Ev fiyatları yüksek olduğu gibi devlete ait yurtlara talep fazla olunca 8 bininci yedeğe düşüyoruz. Devlet yurduna yerleşmek mümkün olmuyor. Yer bulamayan öğrenciler bu kez de özel yurtlara başvuru yapıyor ancak onların da fiyatları yüksek kalıyor. Şu an sokaktan başka kalacak bir yerimiz yok. Bu konuyu milletvekillerine de anlatarak onlardan destek talep ettik. Kiralara üst sınır getirilmesi, özel yurtların kamulaştırılarak üniversitelilere açılması ve eğitim için bütçe gibi taleplerimiz var.

'KALACAK YER BULAMAYAN KAYIT YAPTIRMADAN MEMLEKETİNE DÖNÜYOR'

Arkadaşlarına destek olmak için geldiğini belirten ve İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim gören Fırat Sertkaya Bu sorun şu an tüm üniversiteler için geçerli diye düşünüyorum. Hem ev kiraları yüksek hem de özel yurt fiyatları. 'Üniversite kazandım' diyerek sevinen öğrencilerden bazıları sırf 'barınacak' yer bulamadıkları için okula kayıt yapamadan memleketlerine dönmek zorunda kalıyor. Bu yüzden dönen arkadaşlarımız oldu. Öğrencilerin bu durumundan yararlanmaya çalışanlar 'fırsatçılık' yapıyor diye konuştu.

İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI
İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI
İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI
İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI
İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri 11:57 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor 11:45 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor 11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı 10:50 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
11:14 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı         
11:53
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık         
11:35
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı         
10:53
Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak         
10:40
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:08:33. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PARKTA SABAHLADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement