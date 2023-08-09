İzmir'de Üniversite Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti. Gencin saçını boyadıktan sonra fenalaştığı öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Deniz D. (20), arkadaşının evinde fenalaştı. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Demir D, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Üzerinde ateşli silah ve kesici, delici alet izine rastlanmamasına rağmen ölümü şüpheli bulunan genç kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAÇINI BOYADIKTAN SONRA FENALAŞMIŞ

Arkadaşının ifadesinde Demir D'nin saçını boyadıktan sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.