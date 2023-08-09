İzmir'de Üniversite Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Üniversite Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

09.08.2023 19:37

İzmir'in Buca ilçesinde Ege Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Deniz D., arkadaşının evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Arkadaşının ifadesine göre, Demir D'nin saçını boyadıktan sonra fenalaştığı belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti. Gencin saçını boyadıktan sonra fenalaştığı öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Deniz D. (20), arkadaşının evinde fenalaştı. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Demir D, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Üzerinde ateşli silah ve kesici, delici alet izine rastlanmamasına rağmen ölümü şüpheli bulunan genç kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAÇINI BOYADIKTAN SONRA FENALAŞMIŞ

Arkadaşının ifadesinde Demir D'nin saçını boyadıktan sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Adli Tıp Kurumu, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Üniversite Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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