İzmir'de üniversite sanayi buluşması

İzmir'deki üniversitelerden akademisyenlerle Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) faaliyet gösteren firma temsilcileri bir araya geldi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, sanayi ve akademi camiasına yönelik etkinlikte, Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerden 44 akademisyen, 38 firmadan 60 sanayi temsilcisi ile bir araya geldi.

EÜ EBİLTEM-Teknoloji Transfer Ofisi ile İAOSB işbirliği ile bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlikte ortak proje fikirleri ele alındı.

Toplam 160 görüşmenin gerçekleştirildiği organizasyonun ev sahipliğini de İAOSB üstlendi.

Buluşmada Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nden akademisyenler ve Teknoloji Transfer Ofisi temsilcileri yer aldı.

Etkinlik kapsamında İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş'ı ziyaret eden ve ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.