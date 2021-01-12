İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı - Son Dakika

İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı

12.01.2021 11:07
İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı, System.String[]

Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan ve 2 bin kişilik etabı tamamlanan kız öğrenci yurdu, İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkanı sunacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan ve 2 bin kişilik etabı tamamlanan kız öğrenci yurdu, İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkanı sunacak.

Evlerinden uzakta yüksek öğrenim görecek öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken KYK, son yıllarda yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda, İzmir'deki EÜ yerleşkesinde 4 etaptan oluşan toplam 7 bin kişilik yurtların 2 bin kişilik ilk etabında çalışmalar tamamlandı. Şubat ayında yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere kapılarını açması beklenen yurtta her odada en fazla 4 öğrenci kalabilecek.

Eski yurtlardaki ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı ve ayakkabılığı olacak.

Odalarda ayrıca etüt bölümü ve mescit de yer alacak.

430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı, büyük mescit gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor.

Tüm etapları bittiğinde basketbol, futbol, tenis, voleybol gibi sportif alanların da bulunacağı kampüs, öğrencilere huzurlu barınma imkanı sunacak.

Yurt müdürü Fatma Bektaş, AA muhabirine, üniversite öğrencilerine otel konforunda barınma imkanı sağlamak istediklerini ve bu kapsamda yapılması planlanan 2 bin kişilik yurttaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarını emanet edecekleri yurtta, barınmanın yanı sıra yemek, temizlik ve güvenlik konularına da önem verildiğini vurgulayan Bektaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 'Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar' bilinciyle, gençlerimizin en güzel şartlarda, konforlu yurtlarda barınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bu anlamda böyle bir yurdun yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik Spor Bakanımız ile İl Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenciler ev ortamında hissedecek

Fatma Bektaş, 1960'lı yıllardan kalma eski yurtlarında doğal olarak zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade ederek, öğrencilerin en güzel koşullarda yaşamayı hak ettiğini vurguladı.

Bu doğrultuda inşaatına başlanan yurdun, kısa sürede tamamlandığını dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Yurdumuz 5 yıldızlı otel konforunda, odalar 4 kişilik, tuvaleti, banyosu içerisinde. Yataklar ayrı, çalışma alanı ayrı şekilde dizayn edildi. Sosyal tesislerin olduğu büyük bir alan. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öğrencilerin rahat edebilmesi için her türlü fedakarlığı yapmış durumda. Salgın döneminde de ekipçe çalışmaların içinde olduk. Hep birlikte fedakarca öğrencilerin ev ortamında hissedecekleri bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz geldiklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten buranın eski yurtlarımızla düşünülmeyecek kadar farklı olduğunu görecekler. Ben 2000 yılında üniversiteden mezun oldum bizler bu konforu o dönemde göremedik. İstiyoruz ki öğrencilerimiz evlerinden uzak, gurbette ev konforunu yaşasın. Ev sıcaklığı olsun diye perdelerini bile evimizdeki perdelere benzer seçtik. Her bir ayrıntıyla tek tek ilgilendik. Bunların hepsini keyifle yaptık. Gençlerle olmak bizleri genç ve dinamik tutuyor. Bizler yurdumuzun gerçek sahipleri gençlerimizi heyecanla bekliyoruz."

Ege Üniversitesi, İzmir, Kredi, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı - Son Dakika


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