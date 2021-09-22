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İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ

22.09.2021 19:39

İZMİR Valiliği, kentte kiralık ev ve kalacak yurt bulamadıkları gerekçesiyle 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak seslerini duyurmak isteyen üniversite öğrencilerinin durumunu görüştü.

İZMİR Valiliği, kentte kiralık ev ve kalacak yurt bulamadıkları gerekçesiyle 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açarak seslerini duyurmak isteyen üniversite öğrencilerinin durumunu görüştü. Kentte misafirhanesi bulunan kamu kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Vali Yavuz Selim Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini ve 1 ay süreyle geçici olarak öğrencilerin misafirhanelerden faydalanmalarını sağlayacaklarını açıkladı.

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, geçen salı günü akşamı ev kiraları ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamadıkları gerekçesiyle bir araya geldi. Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda toplanan yüzlerce öğrenci, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' yazılı pankart açtı. Sabaha kadar parkta kalan öğrenciler, yardım istedi. Bunun üzerine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kentte misafirhanesi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Köşger, 4 bin yatak kapasitesi temin ettiklerini belirtip, 1 ay süreyle geçici olarak ihtiyaç sahibi öğrenciler ile kız öğrencilerin, öncelik verilecek şekilde söz konusu misafirhanelerden yararlanabileceklerini kaydetti.

'GEÇİCİ KONAKLAMA İÇİN O MİSAFİRLENELER TAHSİS EDİLİYOR'

Üniversitelilerin yaklaşan eğitim- öğretim yılıyla birlikte okullara başlayacaklarını belirten Vali Köşger, Peyder pey üniversitelerimiz eğitime başlamak üzere çalışmalar devam ediyor. Örgün öğretim başlamadığı için öğrencilerin yurt sorunu geçen yıl da çözülmemişti. Dolayısıyla konu bu yıl birikimli ilerledi ve bu seneye aksetmiş oldu. Tüm şehirlerimizde benzer bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. İzmir'de bu soruna yönelik bir çalışma yürütülüyor. Ortaya çıkan muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere bünyesinde misafirhanesi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu dönem herhangi bir sıkıntı olmaksızın bu konunun atlatılması için gereken önlemleri alıyoruz. Bütün kamu kurum kuruluşlarının misafirhaneleri özellikle kız öğrenciler başta olmak üzere tahsis edilecek. Balçova Termal'den başlayarak milli eğitim bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmen evleri, polis moral eğitim merkezleri, SGK ve DSİ gibi kamu kurumlarımızın misafirhaneleri öğrencilerin geçici olarak kalması için tahsis edilecek. İlgili numaralar paylaşılacak. Kendi okullarının lokasyonundaki yerlere yerleştirilecekler. İhtiyaç duyulursa ileriye yönelik başka çözümlere de başvurabiliriz dedi.

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINI İŞARET ETTİ

İzmir'de 12 bin kapasiteli özel yurt bulunduğunu belirten Vali Köşger, Bu özel öğrenci yurtlarının da henüz dolmadığını size belirtmek isterim. Yaklaşık 9 bin civarında kapasite dolmuş değil. Bu kapasite de kullanıldığı taktirde sürecin atlatılacağına inanıyorum. İzmir 30 Ekim 2020'de bir deprem yaşadı. Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bununla beraber 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşlarımız kiraya çıkmak durumunda kaldı. İzmir'de, bunların oluşturduğu talep fazlası nedeniyle bir fiyat yükselmesi gerçekleştiği de anlaşılıyor. Bunun da öğrencilerimize yansımaması için öğrenci yurtlarının kullanılması gerektiğini değerlendiriyoruz diye konuştu.

İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ
İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ
İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ
İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ
İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yavuz Selim Köşger, Üniversite, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİLERİN 'KALACAK YER' ÇAĞRISI, VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika
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