İzmir'de üretici kadınlar çevrim içi kermeste buluştu - Son Dakika

İzmir'de üretici kadınlar çevrim içi kermeste buluştu

25.03.2021 11:59
İzmir'de üretici kadınlar çevrim içi kermeste buluştu, System.String[]

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, üretici kadınları desteklemek amacıyla 2011 yılında hayata geçirdiği "Ben Yaptım Projesi" kapsamında çevrim içi kermes düzenledi.

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, üretici kadınları desteklemek amacıyla 2011 yılında hayata geçirdiği "Ben Yaptım Projesi" kapsamında çevrim içi kermes düzenledi.

İZTB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte üretici kadınlar, kendi tasarım ürünlerini tanıtırken girişimcilik hikayelerini de sosyal medya platformları üzerinden geniş kitlelere aktarma imkanı buldu.

Kermeste ayrıca kadınlar el emeği ürünlerini satma fırsatı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTB Başkanı Işınsu Kestelli, Ben Yaptım Projesinin elinde becerisi olan, bir şeyler üretebilen ancak bunu satışa sunamayan kadınlara e-ticaret ile ürünlerini satışa sunmalarını sağlamak üzere başlatıldığını belirtti.

Proje kapsamında düzenledikleri kermesin önemine değinen Kestelli, "Online kermes etkinliğine proje üyelerinden 20 kadın üretici katılım sağladı. Büyük ilgi gören canlı yayınlar sayesinde ne mutlu ki bize çok güzel sonuçlar elde etik. İzmirli birçok firmadan destek sözü aldık, üretici kadınlarımızdan bazıları yurtdışından sipariş aldı. Bu güzel gelişmeler bizleri oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik, Ticaret, Kermes, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de üretici kadınlar çevrim içi kermeste buluştu - Son Dakika Ekonomi


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