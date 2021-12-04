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İzmir'de üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı desteği - Son Dakika

İzmir'de üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı desteği

04.12.2021 00:30
İzmir'de üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı desteği

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı dağıtımı yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Damızlık Koyun Keçi Birliği tarafından Ödemiş Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan ve arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, törendeki konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığının aralarında İzmir'in de yer aldığı 5 ilde küçükbaş hayvancılığı ve arıcılığı desteklemek amacıyla proje yürüttüğünü kaydetti.

Ödemiş'teki üreticilerin de projeden yararlandığını kaydeden Aksoy, desteğin bölge üretimine faydalı olması dileğinde bulundu.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu da destekleri üreticiye ulaştırmak için 2003 yılından bu yana çalıştıklarını belirterek, "Bakanlığımızın yüzde 85 hibe projeli küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı için buradayız. Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Törende, 18 üreticiye 15'er koyun ve 1'er koç olmak üzere toplam 288 küçükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Bölgedeki 71 arıcıya da 5'er kovan olmak üzere 355 arı kovanı verildi.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu "Birlik olarak 2003 yılından beri yetiştiricimizin, çobanımızın yanında olarak hizmet vermekteyiz. Arpa destekleri yem destekleri damızlık destekleri ve buna benzer devletin verdiği birçok destekleri aktarmak ve çobanlarımıza ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bakanlığımızın %85 hibe projeli küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı için buradayız. Küçükbaş hayvanlarımızı Türkiye'de bakanımızın da bahsettiği gibi 40 milyondan 50 milyondan 100 milyonlara çıkarmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz, her türlü desteği göstereceğiz dedi. Bizde bu destekten güç alarak yetiştiricilerimizle üreticilerimizle her türlü çabayı gösterip Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. "dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yapılan törende konuşma yaparak " yerel ve genelde yapılan üretici ve çiftçiye yapılan desteğin önemini vurgulamak istiyorum. Meraların korunması anlamında da küçük baş hayvancılığının desteklenmesi zengin düşünülmüştür. Tarım bakanımızın da konuya duyarlı olarak bölgemizin üreticisine destek verilmesinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ödemiş Hayvan Pazarında yapılan Küçükbaş hayvan dağıtım töreni kura ile gerçekleşerek üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Damızlık, Ödemiş, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de üreticiye küçükbaş hayvan ve arı kovanı desteği - Son Dakika


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