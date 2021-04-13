Üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Karşıyaka ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobil sürücüsü ağır yarandı.
Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda Uğur K. (25) idaresindeki 35 HM 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mavişehir üst geçidinin ayağına çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü, itfaiye ekibinin çabalarıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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