Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Baskınları: 14 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Baskınları: 14 Gözaltı

31 dakika önce

İzmir'de, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs yakalandı.

İzmir'de Uyuşturucu Baskınları: 14 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı yaptığı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Firari olarak aranan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda, 5 bin civarı uyuşturucu haplara da el konuldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir

Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Baskınları: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]