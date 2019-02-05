İzmir'de Uyuşturucu Baskınları: 14 Gözaltı
31 dakika önce
İzmir'de, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs yakalandı.
İzmir
'de, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, eş zamanlı yaptığı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Firari olarak aranan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda, 5 bin civarı uyuşturucu haplara da el konuldu. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir
Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor