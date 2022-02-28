Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı

28.02.2022 10:13

İzmir'de yurt dışından getirilen makinelerle kurdukları imalathanede uyuşturucu niteliği olan yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi hap imal ettikleri ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İzmir'de yurt dışından getirilen makinelerle kurdukları imalathanede uyuşturucu niteliği olan yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi hap imal ettikleri ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İzmir polisi, 18 Şubat'ta Karşıyaka ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu niteliği olan 277 bin 424 hap bulundu, sürücü M.G. (38) gözaltına alındı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında hapların, Gaziemir ilçesindeki imalathanede hazırlandığı belirlendi. Düzenlenen baskında A.K. (49), B.H. (23), Z.B. (30) ve E.G. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yurt dışından getirttikleri yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki makineleri, 4 katlı binanın 4. katına vinç yardımıyla çıkararak imalathane kurdukları tespit edildi. Burada da yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi 168 bin 486 hap bulundu.

Ekiplerin bu operasyonla bağlantılı uygulamalarında 4 bin 971 hap daha ele geçirildi. Böylece ele geçirilen hap miktarı 450 bin 881 oldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin

Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Karşıyaka, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu hap imalathanesi kurdukları öne sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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