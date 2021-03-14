İzmir'in Karabağlar ilçesinde 16,18 gram metamfetamin ile kalem silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, Yeşillik Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında, 35 DFT 58 plakalı aracı durdurdu.
Otomobilde bulunan 5 kişiyi arayan ekipler, İ.Y'nin üzerinden 16,18 gram metamfetamin, A.Ö'nün üzerinden içinde fişek bulunmayan "kalem silah" ele geçirdi.
Araçta bulunan E.Ö'nün ise uyuşturucu suçundan arandığı tespit edildi.
Araçta bulunanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira idari para ceza uygulandı. Şüpheliler, karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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