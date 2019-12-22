İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde doğum günü kutlamak için toplanan bir grup uyuşturucu madde kullandı.

Yusuf A. (22), uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yusuf A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yusuf A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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