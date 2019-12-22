İzmir'de, uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de, uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü - Son Dakika

İzmir'de, uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşının doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanınca fenalaştığı öne sürülen Yusuf A. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de, uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşının doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanınca fenalaştığı öne sürülen Yusuf A. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Yusuf A., doğum günü partisi için evde bir araya geldiği bir grup arkadaşıyla iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle bir süre sonra fenalaşan Yusuf A.'yı gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf A.'yı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf A., doktorların müdahalesine karşın kurtarılmadı. Yusuf A., otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü
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