Üye Girişi
Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı

21.06.2021 23:10
Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi: İzmir'de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 15 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 15 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 14 - 20 Haziran tarihleri arasında kent genelinde çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 124 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 6 gram eroin, 17 kök kenevir, 11 gram sentetik kannabinoid, 233 gram metamfetamin, 181 adet ecstasy maddesi, 623 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet captagon, 6 tabanca 2 tüfek, 6 şarjör, 143 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 59 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı; 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı
Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek 22:46 PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı 22:24 Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi 22:03 Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti 21:37 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor 20:17 Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım 19:05 Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var 18:28 Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi         
23:16
Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi         
22:33
Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi         
22:22
Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor         
21:47
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor         
21:15
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik         
20:29
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var         
19:13
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar         
18:54
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek         
16:45
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 23:31:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement