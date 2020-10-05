İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama

İZMİR'de, son 6 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 242 gram uyuşturucu madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama, System.String[]

İZMİR'de, son 6 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 242 gram uyuşturucu madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 75 kişiden 16'sı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül ile 4 Ekim arasında toplam 25 operasyon yaptı. Baskınlarda 2 kilo 651 gram metamfetamin, 529 gram esrar, 62 gram kokain ve 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. 75 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde ticaretine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama - Son Dakika

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