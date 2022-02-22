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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheliye işlem - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheliye işlem

22.02.2022 10:27
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheliye işlem

İzmir'in Bayındır, Buca, Bergama, Beydağ, Dikili, Torbalı ve Urla ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem başlatılırken 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayındır, Buca, Bergama, Beydağ, Dikili, Torbalı ve Urla ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem başlatılırken 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 10-22 Şubat tarihleri arasında Bayındır, Buca, Bergama, Beydağ, Dikili, Torbalı ve Urla ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Dron destekli ve yaya olarak gerçekleştirilen keşif faaliyetlerinin ardından, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde belirlenen noktalara düzenlenen operasyonlarda, 210 gram kubar esrar, 394 adet sentetik hap, 63 gram metamfetamin ve 15 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda 37 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı; 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Uyuşturucu, Bergama, Beydağ, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheliye işlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheliye işlem - Son Dakika
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