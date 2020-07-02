İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 236 kök hint keneviri, 16 gram sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 236 kök hint keneviri, 16 gram sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Yaka Mahallesi Tepebaşı mevkisinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada 475 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y'nin adresinde yapılan aramda 3 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.G, G.Ç, M.U. ve E.D'nin adreslerine düzenlediği operasyonda ise 16 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Bayındır ilçesinde ise ormanlık alanda yapılan aramada 187 kök hint keneviri ele geçirildi, F.D, U.U, Ş.S. ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar metamfetamin ile sentetik uyuşturucuyu içmeye yarayan aparat ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu.

Kiraz, Tire ve Beydağ ilçelerindeki ormanlık arazilerde de 3 bin 574 kök hint keneviri ele geçirildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]