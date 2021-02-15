İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kilo 751 gram esrar, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 3 bin 5 uyuşturucu hap, 501 gram sentetik uyuşturucu, 5 tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 62 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 820 lira ele geçirildi.

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