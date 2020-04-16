İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda satışa hazırlanmış 262 adet esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu satışını yaptığı öne sürülen K.Z. (19) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Bunun üzerine, araştırma başlatan ekipler K.Z.'nin Esatpaşa Mahallesi'nde oturduğunu tespit etti. K.Z.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. K.Z. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada satılmak üzere hazırlanmış 262 adet esrar maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen K.Z.'nin 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.