İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

17 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı. Diğer şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.


Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince Ödemiş, Nazilli ve Kiraz ilçelerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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