İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İZMİR'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram esrar, 33 kök Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:44 Kaynak: DHA
İZMİR'in Beydağ
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 gram esrar, 33 kök Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beydağ İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Yağcılar
Mahallesi'nde yaşayan M.D. (50) ve O.T.'nin (56) Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelilerin evlerine dün, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin evlerinin bahçesinde toplam 33 kök Hint keneviri bulundu. O.T.'nin evindeki aramada ruhsatsız 3 tabanca ve bu tabancalara ait 44 mermi, M.D.'nin evinde ise 750 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. O.T ve M.D., gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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