Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğridere Mahallesi Örenler mevkisinde yaptığı yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir aracı arayarak kontrol yaptı. Gerçekleşen aramada araç içerisinde 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ele geçirilen araçta bulunan M.G. ve A.F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Beydağ, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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