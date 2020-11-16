İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
16.11.2020 10:48
İzmir'in Beydağ ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Beydağ ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beydağ ve Karaburun İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda bin 445 gram kubar esrar, 6 adet Gerica hap, 2 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve enjektör içerisinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen sarı renkli sıvı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken firari olan 1 şahsın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
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