İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beydağ ve Karaburun İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda bin 445 gram kubar esrar, 6 adet Gerica hap, 2 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve enjektör içerisinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen sarı renkli sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken firari olan 1 şahsın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR