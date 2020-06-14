İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 39 kök skunk bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 39 kök skunk bitkisi ele geçirildi

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 39 kök skunk bitkisi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tiriz çalışmalar neticesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 39 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.