Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

11 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.E'nin (26) İzmir'den ticari taksi ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.


Teknik ve fiziki takip sonucu taksinin ilçeye geldiğini tespit eden polis, aracı durdurdu.


Araçta yapılan aramada 141 uyuşturucu hap ele geçirildi, O.E. (26), H.Ş. (48) ve B.K. (39) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:32 Kaynak: AA

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