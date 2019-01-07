Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satıcılarına yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satıcılarına yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda, 223 gram kubar esrar, 31 gram metamfetamin, 7 gram estetik uyuşturucu, 4 gram skunk, uyuşturucu haplar, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonlarda 46 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel
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