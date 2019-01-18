İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
9 dakika önce
İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
'de uyuşturucu madde ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla İzmir merkezli 6 ilde 62 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Operasyon devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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