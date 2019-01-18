Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

9 dakika önce

İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla İzmir merkezli 6 ilde 62 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyon devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:56 Kaynak: AA

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