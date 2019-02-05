İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
28 dakika önce
İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli operasyonla yakalandı.
İzmir
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli operasyonla yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan firari bir şüpheli aranıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:19 Kaynak: AA
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