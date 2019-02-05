Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

28 dakika önce

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli operasyonla yakalandı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan firari bir şüpheli aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:19 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, İzmir, Güncel
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