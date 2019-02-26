Son Dakika Haberleri: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir aracı Ordu Caddesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada araçta 110 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Y.G. (26),
M.G.(25) ve O.T. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:23 Kaynak: AA

İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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