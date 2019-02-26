İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir aracı Ordu
Caddesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada araçta 110 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Y.G. (26),
M.G.(25) ve O.T. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:23 Kaynak: AA
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