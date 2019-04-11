İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 784 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 784 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Tire Büyükkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musalar Köyü'nde yaşayan H.U'nun hint keneviri ekim ve satışı yaptığı bilgisi üzerine narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyon gerçekleştirdi.



Evde yapılan aramada aramada 2 kilo 874 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, H.U gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı

İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam

İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu

Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz