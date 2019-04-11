İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 784 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 784 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:55 Kaynak: AA
Tire Büyükkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musalar Köyü'nde yaşayan H.U'nun hint keneviri ekim ve satışı yaptığı bilgisi üzerine narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyon gerçekleştirdi.
Evde yapılan aramada aramada 2 kilo 874 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, H.U gözaltına alındı.
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