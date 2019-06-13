İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 770 kök Hint Keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliği ekipleri, Kiraz
ilçesi Çatak
Mahallesindeki ormanlık alanda Hint Keneviri yetiştirilerek uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, araziye ekili 770 kök Hint Keneviri ele geçirdi.
Ekipler, M.D ile oğulları H.D ve M.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.