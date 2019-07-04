Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerin bahçelerinde ve yakındaki ormanlık alanda incelemeler yapan ekipler, 450 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.S. (56), M.S. (30), S.S. (36) ve S.S. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.S. serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:43 Kaynak: AA
Ödemiş, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:15:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]