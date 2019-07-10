İzmir'de uyuşturucu operasyonu
39 dakika önce
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.
İzmir Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:47 Kaynak: AA
'in Menemen
ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.
Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatundere Mahallesi'nde kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Söz
konusu tarlaya yapılan operasyonda, boyları 50 ila 150 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına tarla sahibi E.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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