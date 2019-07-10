Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Menemen, Kenevir, İzmir, Güncel
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.
Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatundere Mahallesi'nde kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu tarlaya yapılan operasyonda, boyları 50 ila 150 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 2 bin 792 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına tarla sahibi E.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Menemen'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR devrildi Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]