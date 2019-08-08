İzmir'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde Hint keneviri ekili araziye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:26 Kaynak: AA
'in Urla
ilçesinde Hint keneviri ekili araziye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Bademler Mahallesi Göztepe mevkisinde orman içi arazide saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratını değerlendiren Urla Jandarma
Komutanlığına bağlı sivil ekipler araziyi izlemeye aldı.
Araziye gelen H.H.Ş. (32), R.A. (56) ve Y.Y (37) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan Y.Y, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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