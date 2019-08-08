Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde Hint keneviri ekili araziye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde Hint keneviri ekili araziye düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Bademler Mahallesi Göztepe mevkisinde orman içi arazide saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratını değerlendiren Urla Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekipler araziyi izlemeye aldı.
Araziye gelen H.H.Ş. (32), R.A. (56) ve Y.Y (37) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan Y.Y, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler
İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda direksiyona geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]