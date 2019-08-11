Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli Mahallesi Çatak mevkisinde arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında ormanlık alana ekilmiş Hint keneviri bitkisi tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmada 2 bin 350 kök kenevir ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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