İzmir'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
'in Beydağ
ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli
Mahallesi Çatak
mevkisinde arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında ormanlık alana ekilmiş Hint keneviri bitkisi tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmada 2 bin 350 kök kenevir ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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