İzmir'de uyuşturucu operasyonu
11 dakika önce
İzmir'in Tire ilçesinde 293 kök hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Tire ilçesinde 293 kök hint keneviri ele geçirildi. Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: AA
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırlı Mahallesi Yuvalı mevkisinde hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi.
Operasyonda, etrafı tel örgüyle çevrili alanda saksılar içerisine ekilmiş 288, kurumaya bırakılmış 5 olmak üzere 293 kök hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili E.U. gözaltına alındı.
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