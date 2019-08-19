Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

İzmir'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İzmir'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Menemen ilçesi'nde İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Ahıdır Mahallesi'nde H.D'den 27 gram, Asarlık bölgesi girişinde Yunus timlerince şüphe üzerine durdurulan E N, Y.G, S.B'den ise toplam 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunda F.D'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. F.D. yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.
F.D'nin yapılan üst aramasında satışa hazır esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden F.D. tutuklandı.
Şüphelilerin alınan ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeleri ova bölgesinde bir kişiden temin ettikleri bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine ekipler, Ortaköy mevkisinde mısır tarlasının ortasında bir kısmı hasat edilmiş bir kısmı da yeni dikilmiş esrar fideleri tespit etti.
Ekipler, tarla ve kulübe sahibinin tespiti amacıyla kulübeyi gözetim altına aldı.
Yaklaşık 2 gün sonra plakasız motosiklet ile bölgeye gelen ve şüpheli davranışlar sergileyen H.D .gözaltına alındı.
H.D'nin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Hint keneviri sularken yakalandı
Öte yandan Ortaköy mevkisi yolu sokak üzerindeki çiftlik evi yanında bulunan tarlada Hint keneviri suladığı tespit edilen A.T. ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
Şüphelinin yakalandığı tarlada ve çiftlik evinde yapılan aramalarda, 122 kök hint keneviri ve kurutulup kullanıma hazır hale getirilmiş 4,5 kilogram esrar ele geçirildi.
A.T, işlemler için emniyete götürüldü.
İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 35 yıl sonra ilk kez nüfusunu artırdı AK Partili 2 milletvekili, İzmir-Manisa yolunda kaza geçirdi! Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]