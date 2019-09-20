İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Ödemiş, Kiraz ve Tire ilçesinde 566 kök Hint keneviri ile 666 gram esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının ev ve bahçesindeki aramada 35 kök Hint keneviri, 230 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu.

Şüpheli M.D, gözaltına alındı.

Tire'nin Çobanköy Mahallesi'nde ise 531 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan Ş.K ile A.K. jandarmaya götürüldü.

Kiraz'da da H.G. ile oğlu M.G'nin evinde 436 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun işlemlerin devam ediyor.