İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tire ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ihbar edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda poşetler içerisinde ve satışa hazır paketler halinde kubar esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Evde arama yapan jandarma ekipleri A.U. isimli şüpheliyi adresinde bulamadı. Çalışmaları sürdüren ekipler şüpheli şahsı Tire ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.U. mahkemeye sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak Ödemiş M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - İZMİR