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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 481 gram esrar, 5,62 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 481 gram esrar, 5,62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM ekipleri istihbarat üzerine uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.E'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 481 gram esrar, 5,62 gram metamfetamin ile "bong" tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı iddia edilen M.E. ile satın aldığı öne sürülen F.S, A.K ile E.K. gözaltına alındı.

F.S, A.K. ile E.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken M.E. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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