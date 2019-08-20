Son Dakika Haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

56 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda H.B, A.I, D.N. ve U.D. gözaltına alındı.
Narkotik köpeği eşliğinde evlerde ve arazide yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:58 Kaynak: AA
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