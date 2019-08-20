İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
56 dakika önce
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:58 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda H.B, A.I, D.N. ve U.D. gözaltına alındı. Narkotik
köpeği eşliğinde evlerde ve arazide yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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