İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, polis ekiplerince 'uyuşturucuyla mücadele kapsamında' düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde 'uyuşturucuyla mücadele kapsamında' operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.A, Ç.T, İ.A, K.A, B.Y. ve O.S. gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerden M.A'nın çantasında yapılan kontrollerde 85 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı. Ç.T. ve İ.A, tedbir konulmadan, K.A, B.Y. ve O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 21 kişiye ise adli işlem uygulandı. - İZMİR