İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkemerdere Mahallesi'nde M.A. ve Ö.Ç'nin yasadışı kenevir yetiştirdiği ve sattıkları bilgisi üzerine Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 2 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.