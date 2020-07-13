İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili, ilçe merkezi girişinde durdurdu.

Araçtaki aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile direksiyonun alt kısmında gizlenmiş satışa hazır 8,66 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ile 100 avro ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.Y. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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